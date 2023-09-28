Госдеп исключил принуждение бизнеса к прекращению деятельности в России

США не навязывают бизнесу прекращение деятельности в России за счет санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

Представители деловых кругов должны решать сами, продолжать ли им бизнес в России с учетом правовых, репутационных и других рисков, правительство США не пытается подтолкнуть бизнес к уходу с российского рынка, подчеркнул он.

«Мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств», — заявил Миллер.

Администрация США не хочет, чтобы страна «вступала в конфликт с народом России», заключил представитель госдепартамента.

С начала спецоперации на Украине с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Некоторые отказались сотрудничать с подсанкционными организациями из-за риска попасть под вторичные ограничения. Вашингтон грозил компаниям вторичными санкциями, в том числе за поддержку российского ВПК и помощь в обходе ограничений.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что расчет Запада на то что российская экономика «рухнет через две-три недели или через месяц» после начала военных действий на Украине и введения санкций, не оправдался. В сентябре он заявил, что восстановление экономики после санкций завершилось.

Россия, по словам Путина, не будет закрывать двери для ушедших иностранных компаний, если те захотят вернуться. «Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», — отмечал президент.