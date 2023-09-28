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Война санкций ,  
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Госдеп исключил принуждение бизнеса к прекращению деятельности в России

Госдеп: США не навязывают бизнесу санкциями прекращение деятельности в России
Сюжет
Война санкций

США не навязывают бизнесу прекращение деятельности в России за счет санкций, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

Представители деловых кругов должны решать сами, продолжать ли им бизнес в России с учетом правовых, репутационных и других рисков, правительство США не пытается подтолкнуть бизнес к уходу с российского рынка, подчеркнул он.

«Мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств», — заявил Миллер.

Администрация США не хочет, чтобы страна «вступала в конфликт с народом России», заключил представитель госдепартамента.

С начала спецоперации на Украине с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Некоторые отказались сотрудничать с подсанкционными организациями из-за риска попасть под вторичные ограничения. Вашингтон грозил компаниям вторичными санкциями, в том числе за поддержку российского ВПК и помощь в обходе ограничений.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что расчет Запада на то что российская экономика «рухнет через две-три недели или через месяц» после начала военных действий на Украине и введения санкций, не оправдался. В сентябре он заявил, что восстановление экономики после санкций завершилось.

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Россия, по словам Путина, не будет закрывать двери для ушедших иностранных компаний, если те захотят вернуться. «Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», — отмечал президент.

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Госдепартамент США санкции США уход с рынка
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