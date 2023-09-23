Автор антироссийских санкций сложил полномочия главы комитета Сената США

Американский сенатор от штата Нью-Джерси, представитель Демократической партии Роберт Менендес, являющийся одним из авторов законопроектов о санкциях против России, временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции. Об этом в соцсети X сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела», — рассказал Шумер.

Прокуратура США выдвинула против Менедеса обвинение по трем пунктам. Первый пункт касается планов политика «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Два других пункта касаются его попыток «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

При этом уголовное дело против сенатора завели еще в октябре 2022 года. Его расследованием занималась прокуратура Манхэттана. Обвинения также предъявлены жене сенатора Надин Менедес.

Это второе обвинение в коррупции, выдвинутое против Менедеса. В 2015 году его дело касалось схемы оказания лобистских услуг в обмен на роскошный отдых, дорогие авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. Сенатору грозило 15 лет по обвинению из 12 пунктов, свою вину он отрицал. В 2017 году суд снял обвинения.