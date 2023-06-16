Путин заявил о просьбе бизнеса не пускать обратно «блуждающие» компании

Россия не будет закрывать двери для иностранного бизнеса, ушедшего из России, несмотря на просьбы российского бизнеса не пускать их обратно, заявил Путин. Но «особенности» их поведения будут учтены

Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / Михаил Корытов / Фотохост-агентство РИА Новости)

Представители российского бизнеса обращаются с просьбой не пускать обратно иностранные компании, которые ушли из России после начала спецоперации России на Украине. Об этом во время ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия идет на РБК.

Путин говорил о том, что российские производители успешно замещают бизнес, ушедший из России. «В ходе общения с представителями бизнеса все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад», — сказал Путин.

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Однако, по его словам, если ушедшие иностранные компании захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы. «Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», — подчеркнул президент.

Президент также пообещал, что Россия будет ставить во главу угла интересы российских компаний.

«Те, кто у нас остался, работает и собирается работать мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться также, как к своим», — сказал Путин.

После начала российской военной операции на Украине и введения санкций странами Запада многие иностранные компании объявили о планах свернуть бизнес в России, продать свои российские активы или перестать инвестировать.

В ответ власти ввели особый порядок регистрации таких сделок для нерезидентов: они могут состояться только с разрешения специальной профильной подкомиссии при правительстве. В августе 2022 года президент Владимир Путин также подписал указ о продаже активов в сфере финансов и ТЭК без особого распоряжения президента.

Всего с марта 2022-го по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов, сообщил в обзоре Банк России. Объем таких продаж ЦБ не раскрыл, но указал, что 20%, или 40 сделок, были связаны с выходом нерезидентов из крупных активов, каждый из которых оценивался более чем в $100 млн. С октября 2022-го состоялось пять сделок со средним чеком выше $400 млн, уточнил регулятор.

По расчетам Bloomberg, в 2022 году иностранные компании, покинувшие Россию, продали активы на $15–20 млрд. Агентство AK&M оценивало объем таких продаж в $16,31 млрд в прошлом году.