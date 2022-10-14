США пригрозили вторичными санкциями за поддержку российского ВПК
Иностранные компании рискуют попасть под санкции США в случае поставок боеприпасов и других товаров военного назначения в Россию или в случае поддержки российского военно-промышленного комплекса, следует из разъяснений Минфина США.
«Да», — говорится в ответе Минфина США на вопрос, рискуют ли иностранные компании попасть под санкции за поставку боеприпасов или других товаров военного назначения в России, либо за поддержку российского ВПК.
«[Управление по контролю за иностранными активами] OFAC готово использовать свои широкие полномочия в отношении неамериканских лиц, которые поставляют боеприпасы или оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям (ЧВК) или военизированным группам, участвующим или иным образом поддерживающим незаконные действия Российской Федерации», — заявили в Минфине США, отметив, что это касается и поддержки военной операции на Украине.
В 2021 году в рамках американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в ответ на попытки «вмешательства» в американские выборы, под санкции попали 33 российских компании, среди которых «Алмаз-Антей», концерны «Калашников» и «Ижмаш», корпорация «Миг», «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт» и другие.
После начала российской спецоперации на Украине США усилили санкции против Москвы с целью, как говорили в американском министерстве торговли, лишить российский ОПК, самолетостроение и судостроение важных технологических элементов. В соответствии с ограничениями, экспортный регулятор США будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей.
В конце сентября, в ответ на референдумы и решение о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Вашингтон добавил в санационный список еще 57 российских организаций, среди которых предприятие «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Императорский Тульский оружейный завод, Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» и другие.
В марте 2022 года занимавший тогда пост вице-премьера, курировавшего в правительстве ОПК и космос, Юрий Борисов отмечал, что в 2021 году гособоронзаказ был выполнен более чем на 98% и в России сохраняются все возможности для сохранения таких показателей в будущем. При этом он указывал, что весь масштаб и глубину санкций, введенных после начала спецоперации, «было сложно предсказать».