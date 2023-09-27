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Корабль «Союз МС-23» с экипажем рекордсменов отстыковался от МКС

«Союз МС-23» с космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом NASA отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-23» с экипажем на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Станцию покинули космонавты России Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Они провели на орбите более 370 дней — это новый рекорд по длительности пребывания на станции.

Полет на МКС продолжили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты Жасмин Могбели (США), Лорал О’Хара (США), Андреас Могенсен (Дания) и Сатоси Фурукава (Япония).

«Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:17 мск в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган», — уточнили в «Роскосмосе».

«Союз МС-23» пристыковался к МКС в феврале 2023 года, он причалил к модулю «Поиск». В декабре 2022 года на «Союзе МС-22», на замену которого прибыл новый корабль, произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. «Роскосмос» уточнил, что причиной стало попадание микрометеорита в радиатор.

Поэтому возвращение космонавтов на Землю перенесли с марта на сентябрь 2023 года.

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