«Роскосмос» сообщил о корректировке орбиты МКС перед прибытием «МС-24»

Корабль «Прогресс МС-24» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС) перед выведением на орбиту корабля «Союз МС-24» и посадкой спускаемого аппарата «МС-23», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Средняя высота орбиты МКС увеличена на 3,5 км и составила 419,2 км», — говорится в сообщении. Двигатели «Прогресса МС-24» проработали 1314,56 секунд и выдали импульс величиной 2,05 м/с.

В «Роскосмосе» напомнили, что пуск корабля «Союз-24» состоится через неделю.

Запуск «Союза МС-24» к МКС запланирован на 15 сентября 2023 года. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с астронавтом NASA Лорал О’Хара отправятся к космической станции. С помощью «Союза МС-23» 27 сентября на Землю вернутся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио.