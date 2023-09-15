«Роскосмос»: «Союз» стартовал с кораблем «Союз МС-24» к МКС с экипажем на борту

Корабль «Союз МС-24» стартовал с Байконура к МКС с тремя людьми на борту

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконкур с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» на борту, сообщает «Роскосмос».

К Международной космической станции (МКС) направились российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко, а также американский астронавт Лорал О’Хара. Они сменят членов экипажа МКС-69, с которыми ранее на международной станции работала космонавт Анна Кикина.

9 сентября «Роскосмос» сообщил, что корабль «Прогресс МС-24» скорректировал орбиту МКС перед выведением на орбиту корабля «Союз МС-24» и посадкой спускаемого аппарата «МС-23». Среднюю высоту орбиты станции увеличили на 3,5 км, она составила 419,2 км.

3 сентября корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от МКС. 4 сентября аппарат успешно приводнился у побережья штата Флорида.

С помощью «Союза МС-23» 27 сентября на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио.