«Роскосмос» допустил попадание микрометеорита в обшивку «Союза»

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Утечку в системе охлаждения корабля «Союз МС-22», возможно, вызвал микрометеорит, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, передает «РИА Новости».

«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля «Союз», — заявил Крикалев.

Он уточнил, что никаких других изменений в телеметрических параметрах ни корабля «Союз», ни станции ни на российском, ни на американском сегментах не обнаружено. Космонавтам сейчас ничего не угрожает.

Ранее «Роскосмос» сообщил о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22». «Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку», — уточняется в сообщении. Российский космонавт Анна Кикина провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля и отправила материалы на Землю для дальнейшего анализа.

Утром 15 декабря из-за разгерметизации внешнего контура «Союза» отменили выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были выйти в 5:20 (мск) с целью переноса радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Однако перед открытием выходного люка сработал сигнализатор одной из систем диагностики «Союза».

Выход в открытый космос Прокопьева и Петелина изначально планировался на 25 ноября. Тогда он не состоялся из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

