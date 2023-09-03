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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту отстыковался от МКС

Роскосмос: корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыковался от МКС
Экипаж миссии Crew-6:&nbsp;Султан аль-Нейади,&nbsp;Вуди Хобург,&nbsp;Стивен Боуэн и&nbsp;Андрей Федяев
Экипаж миссии Crew-6: Султан аль-Нейади, Вуди Хобург, Стивен Боуэн и Андрей Федяев (Фото: NASA)

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса».

«Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента», — говорится в сообщении.

Вместе с Федяевым на корабле американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Приводнение корабля у побережья штата Флорида запланировано на 4 сентября.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом Федяевым запустили с мыса Канаверал (США) 2 марта. На следующий день корабль состыковался с МКС. Изначально старт был запланирован на 27 февраля, но его отложили из-за проблем с наземными системами, говорилось в заявлении NASA. Сбой был связан с работой двигателей первой ступени.

Федяев отправился на МКС в составе экипажа Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. Она предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских.

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