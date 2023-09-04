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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым на борту вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на Землю, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Кроме Федяева на корабле находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Корабль приводнился у побережья штата Флорида (США) в 07:17 мск. Федяев летал в космос на американском корабле по соглашению о перекрестных полетах. Она предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских.

Корабль с Федяевым запустили с мыса Канаверал (США) 2 марта, на следующий день он состыковался с МКС.

27 августа другой корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту, а также астронавткой NASA Жасмин Могбели, японским астронавтом Сатоши Фурукавой и первым астронавтом Дании Андреасом Могенсеном пристыковался к МКС. Борисов стал 23-м космонавтом из России, летавшим на американском космическом корабле, в том числе третьим — на Crew Dragon.

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космонавт SpaceX Crew Dragon Роскосмос NASA

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прямо на сайте РБК

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