Из Карабаха в Армению прибыли 19 тыс. беженцев

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: David Ghahramanyan / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: David Ghahramanyan / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

К середине дня 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха через КПП «Корнидзор» въехали 19 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции армянский вице-премьер Тигран Хачатрян, передает 1Lurer. Ранее сообщалось о 13,5 тыс. прибывших в страну.

Власти страны обеспечили временным жильем почти 2,5 тыс. приезжих, уточнил вице-премьер. Также налаживается процесс обеспечения их продовольствием, добавил Хачатрян.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года).

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

После заключения соглашения советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян намерены покинуть республику и переселиться в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Он сообщил, что власти уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. жителей. Однако план «А» властей Нагорного Карабаха не эвакуация армян, пояснял премьер. Сейчас, по мнению Пашиняна, прямой угрозы жизни мирного населения нет.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта