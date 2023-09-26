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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Из Карабаха в Армению перебрались более 13,5 тыс. беженцев

Власти: более 13,5 тыс. беженцев из Карабаха перебрались в Армению
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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

По данным на 8:00 (7:00 мск), 13 550 беженцев из Нагорного Карабаха перебрались в Армению. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на правительство страны.

Накануне вечером власти сообщали о 6650 беженцах. Правительство Армении обещало обеспечить вынужденных переселенцев местом проживания и гуманитарной помощью.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года). Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян Нагорного Карабаха покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Теги
Армения Азербайджан Нагорный Карабах беженцы
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