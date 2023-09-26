Из Карабаха в Армению перебрались более 13,5 тыс. беженцев

По данным на 8:00 (7:00 мск), 13 550 беженцев из Нагорного Карабаха перебрались в Армению. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на правительство страны.

В Армению из Карабаха прибыли почти 7 тыс. беженцев

Накануне вечером власти сообщали о 6650 беженцах. Правительство Армении обещало обеспечить вынужденных переселенцев местом проживания и гуманитарной помощью.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года). Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.