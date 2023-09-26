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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку пообещал предоставить Красному Кресту коридор в Карабах

Азербайджан пообещал предоставить Красному Кресту коридор в Карабах
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Азербайджан намерен предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) беспрепятственный проезд в Ханкенди (армянское название — Степанакерт) для медицинской эвакуации и гуманитарной помощи. Об этом в своем Twitter написал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

«В настоящее время мы работаем над предоставлением МККК исключительного доступа по дороге Горус — Гафан — Эйвазли — Физули — Шуша — Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи», — написал Гаджиев.

Также он рассказал, что азербайджанская сторона разрешила полеты в Карабах вертолета с территории Армении, который занимается предоставлением медицинской помощи.

Азербайджан 19 сентября объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Спустя сутки власти непризнанной республики и Баку при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня.

Договоренность предусматривает разоружение военных Карабаха и решение вопросов реинтеграции жителей региона. План по реинтеграции был представлен 21 сентября на первой встрече представителей сторон в Евлахе.

По данным на утро 26 сентября, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 13,5 тыс. человек. Правительство Армении обещало обеспечить вынужденных переселенцев местом проживания и гуманитарной помощью.

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Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян Нагорного Карабаха покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Теги
Нагорный Карабах Азербайджан Армения Красный Крест гуманитарная помощь
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