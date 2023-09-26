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Война санкций ,  
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Грузия запретила реэкспорт в Россию автомобилей из Евросоюза

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС
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Война санкций

В Грузии с 26 сентября вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза в Россию и Белоруссию. Решение было принято в начале августа. Аналогичные правила также действуют для американских машин.

Меры приняты в соответствии с 11-м пакетом санкций Евросоюза, который запретил ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 куб. см (1,9 л), а также все электрические и гибридные машины.

Грузия не занимается выпуском автомобилей, но активно импортирует их. В марте 2023 года страна резко увеличила экспорт легковых машин в Россию — тогда он достиг максимум за десять лет и составил 13,5 тыс. машин на сумму $236,8 млн.

В начале августа 2023 года японское Минэкономики запретило экспорт в Россию машин с двигателем более 1,9 л, гибридов и электромобилей. На фоне ограничений, в июле эспорт авто из Токио вырос на 53%.

Теги
Грузия запрет экспорт машины ЕС Белоруссия
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