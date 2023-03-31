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Экономика ,  
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Грузия резко увеличила экспорт автомобилей в Россию

«Коммерсантъ»: Грузия увеличила экспорт автомобилей в Россию почти в 5 раз
Объем реэкспорта автомобилей в Грузии за два месяца достиг максимума за десять лет и составил 13,5 тыс. машин на $236,8 млн. Это больше, чем за весь 2019 год
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В минувших январе—феврале Грузия в несколько раз нарастила экспорт автомобилей в Россию, а также в другие страны ЕАЭС — Армению, Казахстан и Киргизию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные грузинской таможенной статистики.

Так, в указанный период из Грузии в Россию было поставлено 978 (против 209 годом ранее) автомобилей на $13,5 млн. Экспорт в Казахстан составил 2,6 тыс. (против 935) автомобилей на общую сумму $51,5 млн, в Армению — 2,8 тыс. (против 365) на почти $50,2 млн, в Киргизию — 1,3 тыс. (против 423) на $43,2 млн.

Грузия не занимается выпуском автомобилей, но активно импортирует их, отмечает издание. Так, в минувших январе—феврале в страну было ввезено из США 8,2 тыс. машин на $97 млн, это меньше прошлогоднего объема — 11 тыс. штук. Снижение импорта автомобилей в этом периоде отмечено и из Германии: 1,3 тыс. машин на $29,2 млн против около 1 тыс. штук годом ранее.

По данным статистического агентства Грузии, реэкспорт автомобилей за два месяца достиг десятилетнего максимума и составил 13,5 тыс. штук ($236,8 млн). Например, за весь 2019 год показатель был меньше — 9,7 тыс. машин ($59,8 млн), отмечается в статье.

В рамках санкций, введенных западными странами из-за военной операции на Украине, Евросоюз запретил поставки в Россию автомобилей и другого транспорта дороже €50 тыс. Ограничили такой экспорт и США.

Грузия отказалась присоединяться к ограничительным мерам против Москвы. В правительстве страны заявляли о соблюдении санкций и сообщали, что не было зафиксировано ни одного нарушения, связанного с ними.

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В разговоре с газетой аналитик Давид Авалишвили выразил мнение, что Грузия реэкспортирует в Россию автомобили низкой ценовой категории, которые не подпадают под санкции. В то же время рост поставок в Казахстан, Киргизию и Армению связан с тем, что оттуда машины отправляются в Россию, полагает он.

Издание отдельно отмечает, что средняя стоимость автомобилей, поставляемых в Киргизию, составляет $33 тыс. за штуку, а в Казахстан и Армению — $18–20 тыс.

Источник газеты среди российских автодилеров заявил, что автомобили завозятся в Россию из соседних стран, не затронутых ограничительными мерами. Что касается Грузии, собеседник издания выразил мнение, что речь идет о «предприимчивых» местных компаниях. С этим согласен автоэксперт Владимир Беспалов, который считает, что о новом налаженном канале поставок говорить сложно.

Прошлой весной в России на фоне санкций и ухода зарубежных компаний с отечественного рынка разрешили параллельный импорт (ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя). В декабре его объем превысил $20 млрд, говорил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Речь идет прежде всего об автомобилях, станках и оборудовании, пояснял он.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Автомобили реэкспорт Грузия
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