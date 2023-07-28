Япония введет запрет на экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л
Япония с 9 августа расширяет список товаров, экспорт в Россию которых запрещен, в него попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, сказано в сообщении японского Минэкономики.
Новые ограничения касаются таких товаров, как:
- гибридные авто и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
- автозамки и автокресла;
- шины для крупногабаритных транспортных средств;
- фанера, древесная масса, макулатура;
- цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;
- стеклянные изделия;
- некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;
- шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда;
- красители;
- фото- или кинематографический материал и т. д.
Точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.
Как сообщал Autonews, в первом полугодии 2023-го Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022-м на поставки в Россию подержанных автомобилей пришлось 26% от общего экспорта Японии подобной продукции.
Японские марки автомобилей: Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki. Многие из них уже приостановили свою деятельность в России.
Всего в прошлом году на российский рынок было поставлено около 200 тыс. японских автомобилей суммарной стоимостью примерно $1,8 млрд. В связи с новыми ограничениями на российский рынок будут поступать только малолитражные автомобили, на их экспорт приходится только $720 млн.
Япония уже вводила ограничения на ввоз автомобилей в Россию — они касались машин стоимостью выше ¥6 млн (примерно 3,95 млн руб. по курсу на момент публикации).
Российская сторона считает санкции незаконными. Как отмечал президент Владимир Путин, инициаторы ограничений хотели «смять экономику России», «ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан», но у них не получилось это сделать.