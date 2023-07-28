Япония введет запрет на экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л и электромобилей

Япония введет запрет на экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л

Япония запретит экспорт авто с двигателями объемом более 1,9 л, гибридов и электромобилей, а также яхт, поездов, изделий из металлов и стекла, тканей, в том числе б/у одежды, и других товаров

Фото: Rodrigo Reyes Marin / ZUMA Press / Global Look Press

Япония с 9 августа расширяет список товаров, экспорт в Россию которых запрещен, в него попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, сказано в сообщении японского Минэкономики.

Новые ограничения касаются таких товаров, как:

гибридные авто и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы;

автозамки и автокресла;

шины для крупногабаритных транспортных средств;

фанера, древесная масса, макулатура;

цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;

стеклянные изделия;

некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;

шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда;

красители;

фото- или кинематографический материал и т. д.

Точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.





Японские марки автомобилей: Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki. Многие из них уже приостановили свою деятельность в России.

Как сообщал Autonews , в первом полугодии 2023-го Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022-м на поставки в Россию подержанных автомобилей пришлось 26% от общего экспорта Японии подобной продукции.

Всего в прошлом году на российский рынок было поставлено около 200 тыс. японских автомобилей суммарной стоимостью примерно $1,8 млрд. В связи с новыми ограничениями на российский рынок будут поступать только малолитражные автомобили, на их экспорт приходится только $720 млн.



Япония уже вводила ограничения на ввоз автомобилей в Россию — они касались машин стоимостью выше ¥6 млн (примерно 3,95 млн руб. по курсу на момент публикации).

Российская сторона считает санкции незаконными. Как отмечал президент Владимир Путин, инициаторы ограничений хотели «смять экономику России», «ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан», но у них не получилось это сделать.