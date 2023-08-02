Грузия запретила реэкспорт в Россию автомобилей из США

Грузия запретила экспортировать американские автомобили в Россию, запрет для машин из ЕС вступит в силу через полтора месяца. Тбилиси пыталось добиться разрешения торговать машинами из-за объемов экспорта и доходов

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Грузия с 1 августа запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Белоруссию, аналогичные правила для машин из Евросоюза вступят в силу 26 сентября, сообщили в налоговой службе грузинского Минфина. Об этом пишет Business Media.

Меры приняты в соответствии с 11-м пакетом санкций Евросоюза. До него из ЕС запрещалось поставлять в Россию автомобили стоимостью свыше €50 тыс. Но последний на данный момент пакет санкций запретил ввозить в Россию машины с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), все электрические и гибридные автомобили.

Легковые автомобили — третий по величине экспортный товар, который Грузия поставляет в Россию. Только за шесть месяцев текущего года из республики отправили более 3,7 тыс. машин, их общая стоимость — $53 млн. Экспорт машин вырос на 274% за год.

В июле Минэкономики Грузии сообщало о переговорах с Евросоюзом, чтобы экспорт и реэкспорт машин в Россию не прекращался, поскольку торговля легковыми машинами — важный источник дохода для страны. «Это не только торговые операции, во многих случаях это импорт, рекуперация и так далее и, следовательно, создание добавленной стоимости в нашей экономике. Мы объяснили эти обстоятельства нашим партнерам, они поняли, насколько они актуальны», — рассказывал министр Леван Давиташвили.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан подчеркивал, что «если граждане Грузии ввозят автомобили из Евросоюза, чтобы реэкспортировать их в Россию, это действительно будет уклонением от санкций».