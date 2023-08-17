Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 53% в июле

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Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2023 года вырос на 53%, следует из статистики Министерства финансов страны.

За месяц в Россию было поставлено 33 192 транспортных средства, из них 32 116 — легковые автомобили, следует из статистики ведомства. Это на 84% выше, чем за аналогичный периода прошлого года. При этом в июле Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей.

Июльский скачок импорта автомобилей из Японии в Россию произошел на фоне того, что японское Минэкономики объявило, что с 9 августа страна расширяет список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. В него попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Во владивостокской таможне ТАСС сообщили, что таможня уже регистрирует снижение количества оформленных разрешений на ввоз автомобилей после 9 августа. Согласно подсчетам, ведомства, неделя к неделе снижение составило 57%, или 3036 машин.

Как сообщал Autonews, за истекшее первое полугодие Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022-м на поставки в Россию подержанных автомобилей пришлось 26% от их общего экспорта Японией.

Японские марки автомобилей — Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki. Почти все эти автопроизводители остановили свою деятельность в России и прекратили поставки в страну. ООО «Субару Мотор» официально не объявляло о прекращении компанией своей деятельности в России, но закрыла несколько дилерских центров в стране. В мае 2023 года Suzuki также объявила, что не намерена уходить из России, хотя за год до этого прекратила поставки автомобилей в страну.

Всего в прошлом году на российский рынок было поставлено около 200 тыс. японских автомобилей суммарной стоимостью примерно $1,8 млрд. В связи с новыми ограничениями в Россию будут поступать только малолитражные автомобили, на их экспорт приходится только $720 млн.