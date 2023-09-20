Финская таможня: автобусы и автомобили с дипномерами могут въехать в Финляндию

Финская таможня назвала, кому можно въезжать на российских машинах

Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища все еще могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами. Автобусам также разрешен въезд в страну, подчеркнула финская таможня

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После введения запрета на въезд зарегистрированных в России автомобилей в Финляндию могут въехать дипломаты, просители убежища, граждане ЕС и члены их семей на личной машине с российскими номерами. Об этом РБК сообщила финская таможня.

Помимо этого в страну можно въехать на автобусе, уточнила финская сторона.

«Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и т.д.), несмотря на санкции», — подчеркнула таможня.

При попытке въезда в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами финская таможня «обычно не арестовывает и не конфискует» его, а просто возвращает обратно в Россию.

В начале сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих против России санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт.

При этом каждая страна ЕС вправе самостоятельно принимать решение, как исполнять санкции. На данный момент шесть стран поддержали запрет: Германия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

МИД Финляндии 12 сентября заявил, что автомобили с российскими номерами по-прежнему смогут въезжать в страну. Однако спустя три дня страна изменила свое решение.

Более того, запрет на ввоз машин с российскими номерами на территорию ЕС через Финляндию распространяется также и на границу с Норвегией, подчеркнул глава финского департамента таможенного контроля Сами Ракшит.

Из приграничных с Россией стран Европы только Норвегия (не входит в ЕС, но присоединилась к санкциям) пока не поддержала ограничения на въезд.

Глава комитета Совфеда России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призывал принять жесткие зеркальные меры в ответ на решение запретить въезд автомобилей с российскими номерами.