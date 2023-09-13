Клишас потребовал ответить на запрет российским авто въезжать в Эстонию

Эстония последовала директиве Еврокомиссии и запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Клишас заявил, что нельзя обращаться с россиянами «как с людьми второго сорта», и призвал к зеркальному ответу

Фото: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Москве необходимо принять жесткие зеркальные меры в ответ на решение Эстонии запретить въезд автомобилей с российскими номерами, написал в Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Комментируя точку зрения о том, что России не нужно следовать примеру стран Евросоюза и вводить аналогичные меры против граждан ЕС, потому что «мы цивилизованные люди», Клишас заявил: «Могу на это ответить, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта». «Встречные зеркальные ограничения — только это может повлиять на отмену подобных «правил» ЕС», — уверен сенатор.

Клишас не впервые призывает к ответным действиям, отмечая, что только они способны «повлиять на взбесившихся евробюрократов» и поспособствовать отмене европейских ограничений, которые сенатор назвал дискриминационными. В то же время врио руководителя ФТС Руслан Давыдов исключал зеркальный ответ, хотя и назвал запрет для россиян на ввоз автомобилей «полным беспределом».

Запрет на ввоз в Эстонию из России автомобилей с российскими регистрационными номерами начал действовать 13 сентября. Таллин одобрил соответствующую директиву Еврокомиссии. В первоначальных разъяснениях ЕК о правилах применения санкций против Москвы говорилось, что въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, а еще под запрет подпадут товары для личного пользования, например косметика, телефоны, предметы гигиены. Позднее в Брюсселе уточнили, что в первую очередь странам ЕС надо сосредоточиться именно на машинах, а в отношении прочих товаров, которые ввозят россияне, запрет нужно применять «пропорциональным и разумным образом».

Как отмечает Postimees, власти Эстонии пока не говорят о перспективах конфискации автомобилей с российскими номерами у тех, кто пытается въехать из России. В то же время Латвия допускает такую возможность. Готовность арестовывать такие машины выразили и в Литве.