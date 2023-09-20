Первое судно покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору»

Первое гражданское судно покинуло Украину, ранее оно зашло в порт Черноморска через альтернативный зерновой коридор, написал в соцсети X (бывшая Twitter) министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Судно Resilent Africa с 3 тыс. т пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — написал он.

Еще одно судно, нагруженное украинской пшеницей, направится в Египет, добавил министр.

Украина открыла временные коридоры в Черном море 10 августа. Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве не давали гарантий безопасности.

Это одно из двух судов, которые 16 сентября воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморска под загрузку почти 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии. Сухогрузы Resilient Africa и Aroya идут под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

После выхода их зерновой сделки Минобороны России 19 июля заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о зеркальных мерах для судов, которые следуют в российские порты.