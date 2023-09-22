Второе судно покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору»
Судно Aroyat покинуло порт Черноморск (Одесская область), сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в социальной сети X (ранее — Twitter).
Оно направляется в Египет почти с 18 тыс. т пшеницы, написал он. По словам Кубракова, еще три судна направляются в украинские порты Черноморск и Южный для загрузки пшеницей. Корабли используют коридор, установленный украинскими военными.
19 сентября украинский порт покинуло судно Resilient Africa с 3 тыс. т пшеницы. Оно направилось в сторону Босфора.
Украина открыла временные коридоры в Черном море 10 августа. Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве не давали гарантий безопасности.
16 сентября суда Resilient Africa и Aroyat воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморск под загрузку пшеницей для стран Африки и Азии. Сухогрузы ходят под флагом Палау, а их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
После выхода России из зерновой сделки Минобороны страны 19 июля заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, которые следуют в российские порты.
Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.
Сделку не раз продлевали, однако Москва при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель сделки — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности.
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