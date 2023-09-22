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Военная операция на Украине ,  
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МИД раскрыл подробности дискуссии Лаврова и Гуттереша по зерновой сделке

Вершинин: Лавров и Гутерреш не обсуждали новых моментов по зерновой сделке
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Военная операция на Украине

На состоявшейся накануне встрече главы МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерриша не затрагивались принципиально новые моменты по зерновой сделке. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Принципиальных моментов нет. Речь идет о том, чтобы продолжать усилия в том, что касается реализации меморандума Россия-ООН с видимыми результатами для обеспечения беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — сказал он.

В середине июля Россия приостановила участие в зерновой сделке спустя почти год с момента ее заключения при посредничестве Турции и ООН. Москва заявила, что часть соглашений, касавшаяся устранения препятствий для российского сельхозэкспорта, не соблюдалась.

В начале сентября Bild узнал о предложениях по возобновлению зерновой сделки, которые генсек ООН направил главе российского МИДа. В их числе — создание в Люксембурге «дочки» Россельхозбанка; учреждение страховой компании, которая будет заниматься вопросом рисков для транспортирующих продовольствие и удобрения российских кораблей; разморозка российских активов; доступ российских кораблей в порты ЕС.

Лавров назвал предложение неприемлемым, подчеркнув, что Москва готова вернуться в соглашение только при выполнении всех ее условий. Кремль призывал «не искажать» требования России по зерновой сделке. Гуттереш в ответ заявил, что для возобновления сделки сторонам необходимо создать условия взаимных гарантий.

В настоящий момент на Черном море действует временные коридоры по доставке украинского зерна. Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве не давали этим судам гарантий безопасности.

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После выхода России из зерновой сделки Минобороны 19 июля заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, которые следуют в российские порты.

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ООН Сергей Лавров Антонио Гутерриш МИД Зерновая сделка
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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