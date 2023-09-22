Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым конфликт на Украине и вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации. Об этом сообщила пресс-служба главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел России обсудили различные аспекты [конфликта] на Украине. Они также обсудили Саммит будущего и вопросы принимающей ООН стороны», — сказано в сообщении.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генассамблеи ООН 20 сентября. Он встретился с коллегами из Иордании, Венесуэлы, Йемена, Египта, Мали, Саудовской Аравии, Гондураса, и стран БРИКС (кроме России в организацию входят Бразилия, Индия, Китай, и ЮАР). Лавров провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и другими политиками. Также министр принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Как уточнял заместитель главы российского МИДа Сергей Вершинин, Лавров собирался обсудить с Гутерришем вопросы зерновой сделки.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля — почти год спустя после заключения соглашения. Она включала две части: вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на вывоз российской сельхозпродукции. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть соглашения не выполняется. Россия выдвигает следующие условия для возобновления сделки: переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Гутерриш предлагал создать «дочку» РСХБ, которая получила бы доступ к SWIFT; учредить отдельную страховую компанию для кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения. Лавров назвал предложения генсека неприемлемыми и нереалистичными, но отметил, что российская сторона ценит его усилия. Украина обвинила Гутерриша в «лоббировании» интересов Москвы и призвала не выполнять условия России.