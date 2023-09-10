Лавров назвал неприемлемым предложение ООН по зерновой сделке

Россия вернется к зерновой сделке только при снятии всех ограничений с сельхозэкспорта, предложение о подключении к SWIFT «дочки» РСХБ в Люксембурге неприемлемо, заявил Лавров. Это было предложение генсека ООН Антониу Гутерриша

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Предложение подключить к системе SWIFT «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) в Люксембурге для возобновления зерновой сделки неприемлемо, Москва готова вернуться к соглашениям только при выполнении ее условий, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров журналистам.

«Россия будет готова вернуться к исполнению украинской части зерновой сделки в тот же день, когда будут сняты все препоны для экспорта российской сельхозпродукции», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Лаврова, схема с подключением филиала РСХБ в Люксембурге к SWIFT нереалистична, поскольку «этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, вообще уже там исчерпал свои возможности, он там будет закрываться».

Лавров добавил, что Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, но они обречены на провал, если Запад будет только обещать. По словам российского министра, письмо Гутерриша с предложениями по соглашениям «создает впечатление, что его пытаются использовать для продвижения односторонних подходов».

В середине июля Россия приостановила участие в зерновой сделке спустя почти год с момента ее заключения при посредничестве Турции и ООН. Москва заявила, что часть соглашений об устранении препятствий для российского сельхозэкспорта не соблюдалась. Российская сторона допускает возвращение в сделку при выполнении ее условий, среди которых переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и снятие ограничения с экспорта российских удобрений.

В мае ЕС отказался подключать Россельхозбанк к SWIFT до окончания боевых действий на Украине. Но в июле The Financial Times писала, что создание «дочки» РСХБ евродепутаты сочли «наименее плохим вариантом» для того, чтобы Россия продлила сделку.

Гутерриш говорил, что перед выходом России из сделки Еврокомиссия и ООН достигли соглашения о подключении «дочки» РСХБ, отмечая, что Москва этот пункт делала «ключевым фактором» для возвращения к соглашениям. Генсек уточнял, что речь идет о «специальном механизме платежей для Россельхозбанка через JPMorgan вне SWIFT».

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил тогда, что озвученные в письме ООН предложения «не осуществимы и не обеспечат бесперебойность трансграничных финансовых операций».

8 сентября немецкая газета Bild и агентство Reuters сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил Лаврову «секретное письмо» с предложениями для возобновления зерновой сделки. Среди них была и инициатива о подключении к SWIFT люксембургской «дочки» РСХБ.

В Кремле заявили, что не следует искажать изначальные требования российской стороны. Все условия Москвы «прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.