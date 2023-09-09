Кремль призвал «не искажать» требования России по зерновой сделке

Песков: SWIFT должен быть открыт не для «дочки» РСХБ, а для самого банка

Одними из требований России для возобновления зерновой сделки были переподключение РСХБ к SWIFT и снятие ограничений на экспорт удобрений. Песков призвал не искажать эти требования и не говорить, например, о создании «дочки» РСХБ

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Для возвращения России к зерновой сделке западным странам необходимо выполнить изначальные требования Москвы, не пытаясь их как-либо исказить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка». Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для «Россельхозбанка», а не для «дочки», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам представителя Кремля, «речь идет о том, что нужно все-таки вернуться к основам, к тем договоренностям, которые были изначально». Песков добавил, что все условия Москвы «прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо».

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта.

Сделка не раз продлевалась, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Российская сторона заявила, что вторая часть сделки не соблюдалась, а также потребовала переподключить Россельхозбанк (РСХБ) к SWIFT, возобновить поставки комплектующих для сельхозтехники и снять ограничения с экспорта российских удобрений.

О том, что страны Запада рассматривают вариант подключения к SWIFT «дочки» Россельхозбанка для продления зерновой сделки, ранее сообщал Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Financial Times также писала, что создание «дочки» РСХБ евродепутаты сочли «наименее плохим вариантом» для того, чтобы Россия продлила сделку.

В мае Евросоюз отказался переподключать РСХБ к SWIFT до завершения конфликта на Украине. Банк был отключен от системы в июне 2022 года в рамках западных санкций против России.

Впоследствии о переговорах по подключению «дочки» РСХБ к SWIFT также говорил Генсек ООН Антонниу Гутерриш. После выхода России из сделки он заявил, что Еврокомиссия и ООН уже достигли соответствующего соглашения. Генсек уточнил, что речь идет о «специальном механизме платежей для Россельхозбанка через JPMorgan вне SWIFT».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил тогда, что озвученные в письме ООН предложения «неосуществимы и не обеспечат бесперебойность трансграничных финансовых операций».