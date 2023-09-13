Генсек ООН предложил ввести взаимные гарантии по зерновой сделке

Антониу Гутерриш (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Для возобновления зерновой сделки необходимо создать условия взаимных гарантий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, которая транслировалась на медиаресурсе организации.

«Мы поделились с Россией рядом положений, которые считаем необходимыми для установления системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить черноморскую зерновую инициативу и обеспечить российский экспорт», — отметил Гутерриш (цитата по ТАСС). По мнению генсека ООН, эти положения могут действовать даже в условиях санкционного режима.

В середине июля Россия приостановила участие в зерновой сделке спустя почти год с момента ее заключения при посредничестве Турции и ООН. Москва заявила, что часть соглашений, касавшаяся устранения препятствий для российского сельхозэкспорта, не соблюдалась.

В начале сентября Bild узнал о предложениях по возобновлению зерновой сделки, которые генсек ООН направил главе российского МИДа. В их числе — создание в Люксембурге «дочки» Россельхозбанка; учреждение страховой компании, которая будет заниматься вопросом рисков для транспортирующих продовольствие и удобрения российских кораблей; разморозка российских активов; доступ российских кораблей в порты ЕС.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал предложение «неприемлемым», подчеркнув, что Москва готова вернуться в соглашение только при выполнении всех ее условий. Кремль призывал «не искажать» требования России по зерновой сделке