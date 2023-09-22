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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава МИД Азербайджана извинился перед Лавровым за гибель миротворцев

Глава МИД Азербайджана принес извинения Лаврову за гибель миротворцев
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров (второй справа) во время встречи в штаб-квартире ООН
Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров (второй справа) во время встречи в штаб-квартире ООН (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов извинился перед главой российского МИДа Сергеем Лавровым за гибель миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», — написала она в своем телеграм-канале.

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.



О гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые находились там с 2020 года по договоренности Москвы, Баку и Еревана, Минобороны России сообщило 20 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и извинился за гибель миротворцев. Он также пообещал оказать материальную помощь их семьям и провести тщательное расследование.

В Карабахе погибли шесть российских миротворцев, заявили в азербайджанской прокуратуре. По версии, изложенной ведомством, 20 сентября военнослужащие азербайджанской армии, которые принимали участие в «локальных антитеррористических» мероприятиях в Нагорном Карабахе, обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с российскими миротворцами. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий машина миротворческого контингента была принята за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям», заявляло ведомство.

Прокуратура утверждала, что в тот же день и в том же районе обстрелу со стороны «неустановленных членов незаконных армянских вооруженных формирований» подвергся еще один автомобиль российских миротворцев. В результате один российский военный погиб, другой получил ранения.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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