Азербайджан отчитался о взятых под контроль армянских позициях в Карабахе

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Более 60 боевых позиций Вооруженных сил Армении перешли под контроль азербайджанских военных. Об этом заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов, сообщает портал Azertag.az.

Он добавил, что азербайджанская армия нейтрализовала до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок и 30 минометов калибра 82 и 120 мм, принадлежащих военным Армении.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе, объяснив ее необходимость тем, что армянские силы в последние месяцы якобы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции.

За первый день операции армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе в нескольких местах, сообщил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев. По его словам, Баку готов к переговорам с армянами Карабаха, но только в том случае, если они согласятся на разоружение и сдадутся.