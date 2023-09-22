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Политика ,  
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Кремль назвал некомфортным соседство Белоруссии с «агрессивной» Польшей

Песков: Россия и Белоруссия «начеку» из-за потенциальных угроз со стороны Польши
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Соседство с Польшей для Белоруссии не самое комфортное, в связи с чем Москва и Минск «начеку» из-за потенциальных угроз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается вооружения Польши, то действительно, соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей», — сказал Песков.

Он назвал Польшу «достаточно агрессивной» страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешивается во внутренние дела других стран. Из-за этого Белоруссия и Россия «начеку на фоне тех потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить», добавил представитель Кремля.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о решении прекратить поставлять оружие Украине, чтобы оснащать себя «самым современным оружием» и стать одной из самых сильных стран в Европе. В мае Варшава получила от Вашингтона первую партию пусковых установок HIMARS, в 2025 году страна получит еще 486 таких РСЗО от США.

Об угрозах со стороны Польши белорусские власти говорили неоднократно. Так, в начале сентября погранкомитет Белоруссии обвинил польский Ми-24 в пересечении государственной границы в Берестовицком районе Гродненской области. Самолет залетел на глубину до 1,2 км, а потом вернулся обратно. Варшава обвинения в нарушении госграницы опровергла.

Отношения Варшавы и Минска также обострились после того, как бойцам ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа разрешили выехать в Белоруссию. Основатель ЧВК Евгений Пригожин разбился в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, но в Варшаве заявили, что группа все равно представляет угрозу.

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