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В Польше опровергли нарушение вертолетом границы с Белоруссией

В Вооруженных силах Польши заявили, что их вертолет не нарушал белорусскую границу
Данные с радаров польского военного вертолета указывают, что нарушения границы не было, утверждают в Вооруженных силах Польши. В Минске заявили, что польский вертолет пересек границу и залетел на территорию республики на 1200 м

Польский военный вертолет Ми-24 не нарушал границу с Белоруссией, обвинения Минска являются провокацией, заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, передает «Польское радио».

«Информация, которую передают белорусские СМИ, является ложью, это провокационные действия. Все записи с наших радиолокационных устройств на вертолете однозначно указывают на то, что такого нарушения не было», — заявил Горышевский, добавив, что Варшава соблюдает все положения и правила, касающиеся неприкосновенности границ.

Случившееся назвал провокацией и заместитель главы польского МИДа Павел Яблонский. Он обратил внимание, что к подобным заявлениям белорусских служб нужно относиться «с большой осторожностью».

«Возможно, это белорусская провокация, что было бы совершенно естественно», — подчеркнул дипломат (цитата по «Rzeczpospolita»).

Ранее погранкомитет Белоруссии заявил, что военный вертолет Польши пересек белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области, залетел на территорию республики на 1,2 тыс. м и вернулся обратно.

После этого в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. Минск назвал недопустимым нарушение границы и потребовал от польской стороны разъяснений, а также проведения тщательного расследования.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Польша Белоруссия военные вертолеты нарушение границы Ми-24
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