Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения чумы в России

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На сегодняшний день рисков распространения чумы в России нет, отслеживаются все природные очаги и ведется работа с коллегами из тех стран, где риски возможны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, Роспотребнадзор постоянно взаимодействует с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система «Периметр».

Возбудитель чумы — зоонозная бактерия Yersinia pestis. Она, как правило, обитает в организмах мелких млекопитающих, в частности грызунов, и живущих на них блох. Соответственно, заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированными тканями, воздушно-капельным путем или при укусе блохи. Существуют два основных вида чумы: легочная и бубонная. Последняя более распространена, ее характерный признак — образование болезненных воспаленных лимфатических узлов, или «бубонов». Летальность бубонной чумы — 30–60%, легочная при отсутствии лечения всегда приводит к смерти. Против чумы используют антибиотики.

В июне более 130 природных очагов чумы зафиксировали в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем. После этого Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике этой инфекции. Последний случай чумы в России был в 2017 году.

В августе в Китае зафиксировали три случая заражения бубонной чумой. Тогда распространение инфекции в России сочли маловероятным. Природный очаг в данной ситуации не имел общей границы с Россией, уточнили в Роспотребнадзоре.