В Монголии выявили 137 природных очагов чумы

В Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и КНР

Аймак Хувсгел, Монголия (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, зафиксировали 137 природных очагов чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

«В зоне повышенного риска западные регионы на границе России и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой», — сообщили в центре. Болезнь передается человеку от животных, в том числе при употреблении мяса в пищу.

В Роспотребнадзоре заявили, что «держат на контроле» ситуацию по природным очагам на граничащих с Россией территориях, а жителей территорий природных очагов регулярно вакцинируют. В России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года, отмечается в сообщении ведомства.

На границе с Монголией находится республика Тыва. В апреле сенатор Людмила Нарусова, которая представляет регион в Совете Федерации, заявила о нашествии зараженных чумой сурков из Монголии. «В Республику Тыва из Монголии огромное количество приходит сурков, зараженных чумой. Не берусь утверждать, это специальное оружие или просто натуральная инфекция», — сказала она. Сенатор призвала сделать более доступными лаборатории для своевременного и оперативного выявления инфекции.

Замдиректора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова говорила, что специалисты в республике готовы к выходу из спячки «чумных» сусликов и сибирских сурков и не видят причин для паники. Она отметила, что в Монголии случаи заражения бубонной чумой фиксируют ежегодно, но в Туве таких случаев нет.