Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая

В Китае выявили три случая заражения чумой, еще несколько обнаружили в соседней Монголии. Роспотребнадзор сомневается, что заболевание распространится и в России

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Распространение в России чумы в результате завоза ее из Китая маловероятно, считают в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — сообщила служба.

В Китае зафиксировано три случая заражения бубонной чумой. Как передает Reuters, первый обнаружили 7 августа у женщины в регионе Внутренняя Монголия на севере страны, 13 августа стало известно, что также инфицированы ее муж и дочь. Тех, кто контактировал с заболевшими, поместили на карантин, у них пока не выявлено случаев заражения. В Роспотребнадзоре отметили, что природный очаг в данной ситуации не имеет общей границы с Россией.

Возбудитель чумы — зоонозная бактерия Yersinia pestis. Она, как правило, обитает в организмах мелких млекопитающих, в частности грызунов, и живущих на них блох. Соответственно, заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированными тканями, воздушно-капельным путем или при укусе блохи. Существуют два основных вида чумы: легочная и бубонная. Последняя более распространена, ее характерный признак — образование болезненных воспаленных лимфатических узлов, или «бубонов». Летальность бубонной чумы — 30–60%, легочная при отсутствии лечения всегда приводит к смерти. Против чумы используют антибиотики.

Также случаи чумы были зафиксированы в Монголии. Первый выявили 7 августа в столице страны, Улан-Баторе, пишет портал news.mn. Заразившийся употребил в пищу мясо сурка. Еще три подозрительных случая выявили в Улан-Баторе 14 августа, проводятся лабораторные исследования. В Минздраве страны предполагают, что эти люди также могли съесть мясо сурков, пишет портал montsame. Пока за этот год в стране выявили два случая заражения чумой, отмечается в публикации. Первого заболевшего обнаружили в июне.

Как отмечали в Роспотребнадзоре после обоих случаев, зафиксированных в Монголии, риск завоза заболевания в Россию исключен.

В обеих азиатских странах периодически выявляют единичные случаи заражения чумой. Например, в Китае был зафиксирован один случай в прошлом году, в соседнем с Внутренней Монголией Нинся-Хуэйском автономном районе. Reuters отмечает, что в 2021-м также был отмечен только один случай, однако в 2020-м было четыре случая заражения и три летальных.

В Монголии за последние десять лет было зарегистрировано 17 случаев чумы, около половины из них — со смертельным исходом. Часто они были связаны с поеданием мяса сурков.