branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 19:27
Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском Технологии и медиа, 21:08
«Челси» купил 21-летнего эквадорца за рекордную для Англии сумму Спорт, 21:04
Работу торгпредства и культурного центра России в Кишиневе ограничат Общество, 20:55
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая Общество, 20:42
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:29
Прокуратура пригрозила продавцам за обман потребителей Общество, 20:28
Через Украину впервые с начала боевых действий пролетел пассажирский борт Политика, 20:26
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЦСКА обвинил IIHF в защите интересов НХЛ из-за санкций по делу Федотова Спорт, 20:11
Малком оформил хет-трик в первом матче саудовской премьер-лиги Спорт, 20:07
Задержанный на 37 часов рейс в Екатеринбурге вылетел в Анталью Общество, 20:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Украина пожаловалась на фанатов греческого клуба за баннер против «Азова» Спорт, 19:40
Эксперты предсказали внеплановое повышение ставки ЦБ до 10% и выше Финансы, 19:27
Суд отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн Финансы, 19:26
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая

Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая
В Китае выявили три случая заражения чумой, еще несколько обнаружили в соседней Монголии. Роспотребнадзор сомневается, что заболевание распространится и в России
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Распространение в России чумы в результате завоза ее из Китая маловероятно, считают в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — сообщила служба.

В Китае зафиксировано три случая заражения бубонной чумой. Как передает Reuters, первый обнаружили 7 августа у женщины в регионе Внутренняя Монголия на севере страны, 13 августа стало известно, что также инфицированы ее муж и дочь. Тех, кто контактировал с заболевшими, поместили на карантин, у них пока не выявлено случаев заражения. В Роспотребнадзоре отметили, что природный очаг в данной ситуации не имеет общей границы с Россией.

Возбудитель чумы — зоонозная бактерия Yersinia pestis. Она, как правило, обитает в организмах мелких млекопитающих, в частности грызунов, и живущих на них блох. Соответственно, заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированными тканями, воздушно-капельным путем или при укусе блохи.

Существуют два основных вида чумы: легочная и бубонная. Последняя более распространена, ее характерный признак — образование болезненных воспаленных лимфатических узлов, или «бубонов». Летальность бубонной чумы — 30–60%, легочная при отсутствии лечения всегда приводит к смерти. Против чумы используют антибиотики.

Также случаи чумы были зафиксированы в Монголии. Первый выявили 7 августа в столице страны, Улан-Баторе, пишет портал news.mn. Заразившийся употребил в пищу мясо сурка. Еще три подозрительных случая выявили в Улан-Баторе 14 августа, проводятся лабораторные исследования. В Минздраве страны предполагают, что эти люди также могли съесть мясо сурков, пишет портал montsame. Пока за этот год в стране выявили два случая заражения чумой, отмечается в публикации. Первого заболевшего обнаружили в июне.

Как отмечали в Роспотребнадзоре после обоих случаев, зафиксированных в Монголии, риск завоза заболевания в Россию исключен.

Читайте на РБК Pro
Почему вы сильно рискуете, используя средства защиты от солнечных лучей
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях

В обеих азиатских странах периодически выявляют единичные случаи заражения чумой. Например, в Китае был зафиксирован один случай в прошлом году, в соседнем с Внутренней Монголией Нинся-Хуэйском автономном районе. Reuters отмечает, что в 2021-м также был отмечен только один случай, однако в 2020-м было четыре случая заражения и три летальных.

В Монголии за последние десять лет было зарегистрировано 17 случаев чумы, около половины из них — со смертельным исходом. Часто они были связаны с поеданием мяса сурков.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
чума Китай Монголия Роспотребнадзор
Материалы по теме
Роспотребнадзор исключил завоз чумы из Монголии
Общество
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Общество
В Туве заявили о готовности к выходу «чумных» сурков из спячки
Общество