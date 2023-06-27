Роспотребнадзор исключил завоз чумы из Монголии

Здание Роспотребнадзора (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Риск завоза в Россию чумы из Монголии исключен, принимаются все необходимые для предотвращения этого меры профилактики. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там напомнили, что 26 июня в сомоне (районе) Бугат Гоби-Алтайского аймака (провинции) Монголии госпитализировали человека с подозрением на чуму, его изолировали. В регионе ограничили движение на шесть дней и запретили продажу алкоголя.

Территория, где выявили случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы, отметили в Роспотребнадзоре. В связи с этим риск завоза в Россию заболевания из этого региона исключен, ситуация находится «на строгом контроле», добавили в ведомстве.

Бубонная чума — особо опасное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Yersinia pestis. Она живет в организмах грызунов и обитающих на них блох. От животного к человеку инфекция передается через блошиные укусы и физический контакт. От заболевшего человека можно заразиться в основном воздушно-капельным путем. Название заболевания происходит от бубонов — болезненных темно-красных вздутий лимфоузлов на шее, в подмышках и паху. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), летальность от бубонной чумы составляет 30–60%.

В ведомстве уточнили со ссылкой на Национальный центр зоонозных инфекций Монголии, что заболевший, по предварительным данным, употребил в пищу сурка, выловленного в одном из природных очагов чумы.

К 23 июня в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы, сообщал монгольский центр. Роспотребнадзор в тот же день рекомендовал регионам подготовиться к профилактике этой инфекции.

Последний случай заражения человека чумой в России зарегистрировали в 2017 году.