Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы
Власти субъектов России должны быть готовы к мероприятиям по профилактике чумы. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.
Уполномоченным органам и медучреждениям регионов нужно подготовиться к мерам, направленным на предотвращение завоза чумы в страну и ее распространения «с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта». Необходимо информировать население о профилактике чумы, а территориальным органам Роспотребнадзора поручено оценить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям.
Кроме того, нужно определить, кто из россиян подлежит обязательной вакцинации от чумы, и сделать прививки.
Роспотребнадзор также издал аналогичный документ, касающийся холеры.
Ранее 23 мая Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что в стране, которая граничит с Тувой, Республикой Алтай, Бурятией и Забайкальским краем, выявлено 137 природных очагов чумы.
В Роспотребнадзоре после этого заявили, что «держат на контроле» ситуацию по природным очагам на граничащих с Россией территориях, а жителей территорий природных очагов регулярно вакцинируют.
Последний случай заражения человека чумой в России был зафиксирован в 2017 году.