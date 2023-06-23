Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы

После того как власти Монголии заявили о 137 очагах чумы в стране, Роспотребнадзор поручил регионам подготовиться к мерам по предотвращению распространения этой инфекции. Последний случай чумы в России был в 2017 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти субъектов России должны быть готовы к мероприятиям по профилактике чумы. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Уполномоченным органам и медучреждениям регионов нужно подготовиться к мерам, направленным на предотвращение завоза чумы в страну и ее распространения «с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта». Необходимо информировать население о профилактике чумы, а территориальным органам Роспотребнадзора поручено оценить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям.

Кроме того, нужно определить, кто из россиян подлежит обязательной вакцинации от чумы, и сделать прививки.

Роспотребнадзор также издал аналогичный документ, касающийся холеры.

Ранее 23 мая Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что в стране, которая граничит с Тувой, Республикой Алтай, Бурятией и Забайкальским краем, выявлено 137 природных очагов чумы.

В Роспотребнадзоре после этого заявили, что «держат на контроле» ситуацию по природным очагам на граничащих с Россией территориях, а жителей территорий природных очагов регулярно вакцинируют.

Последний случай заражения человека чумой в России был зафиксирован в 2017 году.