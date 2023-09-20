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Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех человек

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе выросло до четырех
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе увеличилось до четырех человек, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, из-под завалов извлечено тело четвертого погибшего.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Изначально обрушились третий, четвертый и пятый этажи, во время спасательных работ упала часть стены. Под завалами оказались трое спасателей, их высвободили и передали медикам.

Телеграм-канал SHOT пишет, что спасатели получили тяжелые травмы. Они пытались поднять плиты на третьем этаже дома, когда с пятого этажа упала еще одна. По данным канала, стена обрушилась на то место, где под завалами находилась мать с 5-летней дочерью.

В результате взрыва повреждения получили несколько припаркованных у дома машин и квартиры в соседних домах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасатели эвакуировали 170 жителей дома, их отправили в пункт временного размещения в Доме культуры «Балашиха».

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Последствия взрыва ликвидируют 160 человек и 40 единиц техники. На месте работают 22 бригады медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Балашиха взрыв газа Андрей Воробьев МЧС
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