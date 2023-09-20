МЧС: третьего обрушения дома в Балашихе не было, спасатели демонтировали плиту

В МЧС опровергли третье за день обрушение дома в Балашихе

Фото: Юрий Кочетков / ЕРА / ТАСС

Нового обрушения в доме в Балашихе, где утром 20 сентября взорвался газ, не было, на самом деле спасатели сами демонтировали плиту. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее, около 16:00 мск ТАСС сообщил, что в жилом доме произошло третье за день обрушение. Агентство писало, что упала плита, в результате никто не пострадал. Незадолго до этого МЧС сообщило, что на месте возобновились поисковые работы после предыдущего обрушения.

«Плита демонтирована принудительно под контролем специалистов в ходе разбора завалов при ликвидации ЧС», — пояснили в МЧС России.

Через несколько часов после взрыва на лестничной клетке дома произошел пожар, огонь распространился на 5 кв. м. Впоследствии возгорание потушили. Как уточнили в пресс-службе ведомства, здание отключили от магистрального газоснабжения.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьской утром 20 сентября. Изначально обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Позднее, во время спасательных работ, упала часть стены. Под завалами оказались спасатели, их высвободили и передали медикам. Впоследствии двое из них скончались: погибли спасатель Магомед Нальгиев и пожарный Олег Калмыков. Еще четыре спасателя получили ранения, писал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщал ТАСС, до повторного обрушения жертвами взрыва были четыре человека. SHOT уточнял, что это три женщины и мужчина. После гибели двух спасателей количество жертв возросло до шести.

Жителей дома эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения. В офисах управляющей и газовой компаний начались обыски. СК после случившегося возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Следствие полагает, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования и неосторожного обращения с газом.

Телеграм-канал Mash писал, что взрыв газа произошел в квартире, где жила 86-летняя женщина, она погибла. По словам местных жителей, газовая служба проверяла квартиры в доме в августе, но сотрудникам удалось осмотреть лишь 20% помещений.