Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Подмосковье семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по 1 млн руб., пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тыс. руб., заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире «Москва 24».

«Тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести, — 300 тыс. руб., остальным пострадавшим — 100 тыс. руб.», — добавил Хромушин. На восстановление имущества в квартирах будут выделять по 30 тыс. руб. на человека в семьях, пострадавших от взрыва, одиноко проживающим людям — по 50 тыс. руб.

Утром 20 сентября в многоэтажном доме в Балашихе в одной из квартир произошел взрыв газа. В результате этого обрушились конструкции на третьем-пятом этажах, жителей дома эвакуировали. Через несколько часов после первого обрушения произошло еще одно, под завалами оказались трое спасателей. Они получили тяжелые травмы, когда пытались поднять плиты на третьем этаже дома — с пятого на них упала еще одна. Двое спасателей погибли.

Как сообщало агентство ТАСС, до повторного обрушения жертвами взрыва были четыре человека. Shot уточнял, что это три женщины и мужчина. После гибели двух спасателей количество жертв возросло до шести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).