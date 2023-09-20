СК назвал предварительную причину взрыва в доме в Балашихе

Взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажки, погибли по меньшей мере пять человек, из них двое спасателей. По данным SHOT, в одной из квартир произошла утечка газа, и когда в соседней попытались зажечь плиту, случился взрыв

Фото: СК РФ

Взрыв в многоквартирном доме в Балашихе мог произойти из-за неисправности газового оборудования и неосторожного обращения с газом, сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Взрыв газа произошел утром 20 сентября в доме номер 10 на улице Октябрьская. МЧС сообщало, что эпицентр взрыва находился на четвертом этаже. По данным телеграм-канала SHOT, утечка газа произошла в квартире 86-летней пенсионерки. Ее соседка в смежной квартире утром пыталась зажечь плиту, после чего произошел взрыв. Газ мог попасть в соседнюю квартиру через вентиляцию. Обе женщины погибли. Также канал пишет, что накануне жильцы чувствовали запах газа в подъезде дома, а за два дня до трагедии газовщики проводили какие-то работы в многоэтажке.

В результате взрыва произошло обрушение конструкций на третьем-пятом этажах дома. Через три часа после происшествия, во время разбора завалов, упала еще одна плита. В результате погибли два спасателя, Магомед Нальгиев и Олег Калмыков. Еще четверо были госпитализированы.

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Среди жителей дома, по данным МЧС, погибли трое, еще четыре человека пострадали. SHOT пишет, что жертвами взрыва стали четыре жителя — три женщины и мужчина. Число пострадавших — 13, из них семь в больницах, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

СК после случившегося возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Следователи уже пришли с обысками в офисы обслуживающих дом управляющей и газовой компаний, начались допросы их сотрудников и изъятие документации.