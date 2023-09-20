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В офисе управляющей компании провели обыски после взрыва газа в Балашихе

В офисах управляющей компании начали обыски после взрыва газа в доме в Балашихе
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

После взрыва газа в жилом доме в Балашихе следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

В офисах изымают документацию и допрашивают сотрудников. Обыски проводят в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Материалы дела передали в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления СК.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Изначально обрушились третий, четвертый и пятый этажи, во время спасательных работ упала часть стены. Под завалами оказались трое спасателей, их высвободили и передали медикам. Впоследствии двое из них скончались: погибли спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков.

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования близким погибших спасателей. «Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память героям», — заявил он.

Телеграм-канал SHOT писал, что спасатели в момент повторного обрушения находились на третьем этаже, на них упала плита с пятого. Спасатели в этот момент пытались поднять плиты, под которыми оказались женщина с пятилетней дочерью.

По данным до повторного обрушения, жертвами взрыва стали четыре человека. SHOT пишет, что это три женщины и мужчина.

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Телеграм-канал Mash пишет, что взрыв газа произошел в квартире, где жила 86-летняя женщина. Она скончалась на месте, ее опознал сын. По словам местных жителей, газовая служба проверяла квартиры в доме в августе, но сотрудникам удалось осмотреть лишь 20% помещений.

Жителей дома эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, люди находятся в местном ДК, если будет нужно, их поселят в местных гостиницах и доме отдыха. Забрать необходимые вещи люди смогут после завершения разбора завалов.

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Теги
Балашиха обыски Следственный комитет уголовное дело взрыв газа
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