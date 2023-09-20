Последствия взрыва газа в доме в Балашихе. Фоторепортаж
В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах, а также два балкона. Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели продолжают работы по разбору завалов на месте происшествия. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК
В пресс-службе МЧС заявили, что погибли два человека, еще двое переданы врачам. Кроме того, два человека находятся под завалами, добавили в МЧС. Разбор завалов продолжается.
Ранее о пострадавших и погибших в результате взрыва сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — позднее уточнил он.
По данным МЧС, на месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники. Также там находятся десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.
Пострадавшим окажут помощь психологи, сообщили в пресс-службе МЧС.
При взрыве газа обрушились три этажа и два балкона. «По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на третьем, четвертом, пятом этажах, предварительно, разрушены два балкона», — сообщали в подмосковном МЧС.
Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
На месте взрыва глава Подмосковья провел заседание оперативного штаба.
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