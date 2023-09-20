Последствия взрыва газа в доме в Балашихе. Фоторепортаж

В пресс-службе МЧС заявили, что погибли два человека, еще двое переданы врачам. Кроме того, два человека находятся под завалами, добавили в МЧС. Разбор завалов продолжается.

Ранее о пострадавших и погибших в результате взрыва сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — позднее уточнил он.