 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Последствия взрыва газа в доме в Балашихе. Фоторепортаж

Появились фотографии с последствиями взрыва газа в доме в Балашихе

В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах, а также два балкона. Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели продолжают работы по разбору завалов на месте происшествия. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК
Взрыв газа произошел на четвертом этаже дома номер 10 по ул. Октябрьская в 8:21. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что повреждены не менее десяти квартир.
Фото: ТАСС

Взрыв газа произошел на четвертом этаже дома номер 10 по ул. Октябрьская в 8:21. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что повреждены не менее десяти квартир.

В пресс-службе МЧС заявили, что погибли два человека, еще двое&nbsp;переданы врачам. Кроме того, два человека находятся под завалами, добавили в МЧС. Разбор завалов продолжается. Ранее о пострадавших и погибших в результате взрыва сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. &laquo;Под завалами слышны голоса женщины и ребенка&nbsp;&mdash; к ним сейчас пробираются спасатели&raquo;,&nbsp;&mdash; позднее уточнил он.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В пресс-службе МЧС заявили, что погибли два человека, еще двое переданы врачам. Кроме того, два человека находятся под завалами, добавили в МЧС. Разбор завалов продолжается.

Ранее о пострадавших и погибших в результате взрыва сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — позднее уточнил он.

По данным МЧС, из дома эвакуировали 170 человек. Всех жителей пострадавших квартир направили в пункт временного размещения в ДК &laquo;Балашиха&raquo;. &laquo;Там обеспечим их всем необходимым&nbsp;&mdash; горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Фото: МЧС России

По данным МЧС, из дома эвакуировали 170 человек. Всех жителей пострадавших квартир направили в пункт временного размещения в ДК «Балашиха». «Там обеспечим их всем необходимым — горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подмосковная прокуратура начала проверку. СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Подмосковная прокуратура начала проверку. СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным МЧС, на месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники. Также там находятся десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.
Фото: МЧС России

По данным МЧС, на месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники. Также там находятся десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.

Пострадавшим окажут помощь психологи, сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пострадавшим окажут помощь психологи, сообщили в пресс-службе МЧС.

При взрыве газа обрушились три этажа и два балкона. &laquo;По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на третьем, четвертом, пятом этажах, предварительно, разрушены два балкона&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщали в подмосковном МЧС.
Фото: МЧС России

При взрыве газа обрушились три этажа и два балкона. «По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на третьем, четвертом, пятом этажах, предварительно, разрушены два балкона», — сообщали в подмосковном МЧС.

Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Фото: МЧС России

Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

На месте взрыва глава Подмосковья провел заседание оперативного штаба.
Фото: МЧС России

На месте взрыва глава Подмосковья провел заседание оперативного штаба.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
мультимедиа взрыв газа в жилом доме Балашиха МЧС обрушение
Материалы по теме
Последствия взрыва газа в многоэтажке в Балашихе. Видео
Общество
При взрыве газа в доме в Балашихе обрушились три этажа и два балкона
Общество
Жильцов дома в Балашихе направили во временные пункты после взрыва газа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 12:35
При повторном обрушении дома в Балашихе погибли двое спасателей Общество, 12:32
Норвегия запретит въезд машинам с российскими номерами Политика, 12:27
SEC решила подать новые иски к криптовалютным биржам и DeFi-сервисам Крипто, 12:26
Как российские миротворцы эвакуируют мирных людей в Карабахе Политика, 12:20
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех человек Общество, 12:20
В Кремле заявили, что Баку проводит операцию де-юре на своей территории Политика, 12:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Национализированную квартиру Зеленского в Крыму оценили в 24 млн руб. Политика, 12:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Инвесторы продолжили внебиржевую торговлю квазироссийскими бумагами Инвестиции, 12:12
Умер один из создателей «Дяди Степы» художник Герман Мазурин Общество, 12:12
Глава UFC призвал отправить под следствие судью боя Шевченко Спорт, 12:10
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:10
При обстреле белгородского села Максимовка пострадала женщина Политика, 12:05