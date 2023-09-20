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Спасатели попали под завалы при повторном обрушении в доме в Балашихе

МЧС: спасатели попали под завалы при повторном обрушении в доме в Балашихе
Взрыв в доме произошел утром, обрушились три этажа. При разборе завалов упала еще одна плита. ТАСС пишет, что число погибших выросло до четырех, МЧС официально сообщало о трех жертвах

Спасатели попали под завалы при повторном обрушении в доме в Балашихе
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В доме в Балашихе, где утром взорвался газ, произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей, сообщает МЧС. Ведомство уточнило, что пострадавших извлекли из-под завалов и передали медикам.

Телеграм-канал Shot пишет, что спасатели получили тяжелые травмы. Они пытались поднять плиты на третьем этаже дома, когда с пятого этажа упала еще одна.

По данным канала, стена обрушилась на то место, где под завалами находилась мать с пятилетней дочерью.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме по адресу ул. Октябрьская, 10. Эпицентр находился на четвертом этаже, обрушились также конструкции этажом выше и ниже. Оказались повреждены десять квартир.

Последствия взрыва газа в доме в Балашихе. Фоторепортаж
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По последним данным МЧС, погибли три человека, четверо пострадали, троим из них оказали помощь на месте. Под завалами всего находилось двое. ТАСС пишет, что число погибших выросло до четырех.

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Жильцов дома эвакуировали, они находятся в пунктах временного размещения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Балашиха взрыв газа МЧС
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