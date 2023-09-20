Спасатели попали под завалы при повторном обрушении в доме в Балашихе
В доме в Балашихе, где утром взорвался газ, произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей, сообщает МЧС. Ведомство уточнило, что пострадавших извлекли из-под завалов и передали медикам.
Телеграм-канал Shot пишет, что спасатели получили тяжелые травмы. Они пытались поднять плиты на третьем этаже дома, когда с пятого этажа упала еще одна.
По данным канала, стена обрушилась на то место, где под завалами находилась мать с пятилетней дочерью.
Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме по адресу ул. Октябрьская, 10. Эпицентр находился на четвертом этаже, обрушились также конструкции этажом выше и ниже. Оказались повреждены десять квартир.
По последним данным МЧС, погибли три человека, четверо пострадали, троим из них оказали помощь на месте. Под завалами всего находилось двое. ТАСС пишет, что число погибших выросло до четырех.
Жильцов дома эвакуировали, они находятся в пунктах временного размещения.
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