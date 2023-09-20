Защита Блиновской попросила снизить требования к ней на ₽200 млн
Сумму налоговых требований к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн руб., следует снизить почти на 200 млн, заявила ТАСС адвокат Блиновской Наталия Сальникова.
Как пояснила юрист, речь идет о средствах, уплаченных блогером в качестве НДС, но не учтенных налоговой в рамках первичной проверки. По ее словам, на данный момент в распоряжении защиты есть платежные поручения «почти на 300 млн руб., из которых налоговым органом было учтено только 108 млн руб.».
Документы собрали в ходе восстановления бухгалтерского учета. «Мы представили эти платежки, и управление ФНС по Москве пообещало, что к этому отнесутся очень внимательно», — заявила Сальникова.
Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии Следственного комитета, блогер разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Так она избежала уплаты налогов на 918 млн, считает ведомство. Блогера также обвиняют в отмывании 43 млн руб.
В рамках дела суд арестовал десятки счетов Блиновской, наличные деньги в разной валюте, автомобили, включая Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл, коллекционные монеты. Блогер находится под домашним арестом до 26 октября.
Мужа Блиновской Алексея обвинили в соучастии в схемах по уклонению от уплаты налогов и в отмывании средств. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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