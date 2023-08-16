Апелляция отказалась отменить Блиновской домашний арест

Мосгорсуд утвердил приговор о домашнем аресте блогера Блиновской по делу о недоимках

Елена Блиновская (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы признал законным продление до 26 октября домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате 918 млн руб. налогов.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в постановлении суда.

Блиновская отбывает домашний арест в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья. Ее задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле.

Накануне адвокат Наталия Сальникова сообщила, что по делу Блиновской арестованы активы на 64 млрд руб.



«На счета Блиновских и компаний, которые принадлежат супругам Блиновским, наложены аресты на общую сумму 64 млрд руб.», — сказала она.



В то же время в разговоре с ТАСС Сальникова уточнила, что арест на сумму 64 млрд руб. наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Блиновской. «В сущности, этими обеспечительными мерами заблокирована деятельность не имеющих отношения к уголовному делу моей подзащитной других людей», — заявила адвокат блогера.

Ранее в Пресненском суде Москвы рассказали, что по делу Блиновской арестованы четыре элитных автомобиля и 12 счетов в российских банках, в том числе в Сбербанке, ВТБ и «Тинькофф».



Арест наложен сроком до 26 октября. «Также [наложен арест] на автомобили «Бентли Континенталь», «Ламборгини Урус», «Джип Вранглер Анлимитед», «Митсубиси Аутлендер», мотоцикл марки «Харлей Дэвидсон», снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям», — рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Позже Мосгорсуд уточнил, что были арестованы также 54 расчетных счета в различных компаниях.