Последствия взрыва газа в многоэтажке в Балашихе. Видео
В многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Взрывом разрушило несколько этажей здания, повреждены несколько квартир. По данным источника РБК, двое человек погибли, несколько пострадали. Жильцов дома разместили в пункте временного размещения.
Двое пострадавших были госпитализированы в Балашихинскую областную больницу. На месте работают 22 бригады медиков, в том числе 15 бригад СМП, шесть бригад ТЦМК и одна авиамедицинская бригада, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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