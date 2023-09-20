Жильцов многоэтажки в Балашихе отправили в ПВР после взрыва газа

Жильцов дома в Балашихе направили во временные пункты после взрыва газа

Фото: ТАСС

Жильцов дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В настоящее время жильцов из дома размещают в пункте временного размещения, который организован в доме культуры «Балашиха». Там людям организован чай и все необходимое», — сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьская. В результате, по данным МЧС, обрушились третий и четвертый этажи. Последствия взрыва ликвидируют 64 человека и 20 единиц техники.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помимо третьего и четвертого обрушился также пятый этаж, повреждено не менее десяти квартир. На место происшествия выехал вице-губернатор по безопасности.

В результате взрыва погибли два человека, столько же пострадали, рассказал источник РБК в МЧС. Телеграм-канал Mash утверждает, что одна из двоих погибших — женщина, которую придавило обломками.

Телеграм-канал SHOT пишет, что среди пострадавших есть женщина и ее ребенок. Под завалами находятся еще минимум два человека. По данным Baza, их несколько.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Прокуратура проводит проверку.