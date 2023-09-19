Премьер Армении и госсекретарь США Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», — говорится в сообщении армянского правительства.

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики заявили, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в агрессии и обратилось к членам Совета Безопасности ООН и дислоцированным в регионе российским миротворцам с призывом предпринять «ясные и недвусмысленные шаги» для прекращения военных действий. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что «теперь США и международное сообщество должны решить, какие меры будут приняты, чтобы остановить агрессию».

Действия Азербайджана осудили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе Тойво Клаар. Франция потребовала собрать экстренное заседание СБ ООН.

МИД России призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.