Что известно о происходящем в Нагорном Карабахе

Азербайджан потребовал вывода армянских военных с территории Карабаха и расформирования органов власти в непризнанной республике, начав военную операцию. Что известно о происходящем — в материале РБК

Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе (Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости)

Какова цель операции Азербайджана

В 12:22 по московскому времени Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе страны.

У операции несколько заявленных целей, среди которых — обеспечение положений Трехстороннего заявления, которым закончилась война 2020 года; а также разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с территорий, восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

МИД республики сообщил, что Баку требует «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики.

МИД Армении назвал операцию Азербайджана «агрессией против народа Карабаха».

Где проводится операция Азербайджана

В заявлении Минобороны названы Карабахский регион и Карабахский экономический район — так в Азербайджане называют всю территорию Нагорного Карабаха, как ту, контроль над которой Баку восстановил по итогам Второй карабахской войны 2020 года, так и ту, что продолжала быть де-факто независимой Нагорно-Карабахской республикой со столицей в Степанакерте (азербайджанское название Ханкенди). В состав Карабахского экономического района, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, входят город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

Ведомство заявило, что в рамках операции применяется высокоточное оружие, выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели, утверждают в азербайджанском Минобороны.

Азербайджан наносит ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщило Минобороны непризнанной республики.

После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан».

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Что названо причиной операции

Причиной для проведения ее указаны систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций и т.д. Все это, как указано в заявлении, стало причиной еще большего усиления напряженности в последнее время.

Минобороны также заявило об усилении армянских боевых позиций личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами и так далее.

Как заявило ведомство, 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли — Физули — Шуша в результате взрыва мины погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий госагентству автомобильных дорог Азербайджана. Также утром во вторник в результате подрыва на мине транспортного средства, перевозившего военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана, погибли и были раненые военнослужащие. Ответственность за оба эти эпизода ведомство возложило на разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении.

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Что предшествовало началу операции Азербайджаном

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о возможном обострении обстановки, указав на стягивание Азербайджаном вооруженных сил. «Военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно обострилась. Причина в том, что Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией», — сказал он.

«Причиной начала Азербайджаном операции стало то, что Баку начал видеть в попытках Еревана выиграть время и не спешить с подписанием мирного договора стремление закрепить статус-кво в Нагорном Карабахе, когда регион находится под контролем непризнанного государства и в нем присутствуют вооруженные армянские силы. Напомню, что в Праге в 2022 году стороны договорились о подписании мирного договора на основании признания территориальной целостности Азербайджана, что, с точки зрения Баку, предполагает расформирование органов власти НКР и вывод или разоружение находящихся там армянских сил», — сказал РБК эксперт Международной кризисной группы Олег Игнатов.

Однако, указывает он, армянская сторона начала ставить в качестве условия подписания договора международные гарантии безопасности диалога между Баку и армянами в Нагорном Карабахе, что было расценено Баку как намерение привлечь в Карабах третью силу, присутствие которой позволит Еревану так или иначе сохранить оставшуюся часть Карабаха под контролем НКР, хотя политика Азербайджана состоит в том, чтобы установить полный контроль над всем регионом как можно быстрее и без участия международных посредников.

Одним из триггеров начала операции Игнатов называет проведенные в Нагорном Карабахе выборы главы. 9 сентября Национальное собрание (парламент) Нагорного Карабаха избрало новым президентом непризнанной республики Самвела Шахраманяна, его предшественник Араик Арутюнян ушел в отставку в августе.