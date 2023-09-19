ЕС призвал Азербайджан немедленно остановить операцию в Карабахе
Азербайджан должен немедленно прекратить свою «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter) глава Европейского совета Шарль Мишель.
«Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить возможность подлинного диалога между Баку и карабахскими армянами», — заявил он.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Минобороны Карабаха сообщило, что ракетно-артиллерийские обстрелы со стороны Азербайджана происходят по всей линии соприкосновения.
Баку заявил, что условием для достижения мира станет роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод из региона армянской армии. Ереван называл не соответствующей действительности информацию о том, что его войска находятся в Карабахе. После начала операции Азербайджана Армения обратилась в Совет Безопасности ООН. Действия Баку в МИД страны назвали агрессией.
Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Российские миротворцы узнали об операции Баку за несколько минут до ее начала, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
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